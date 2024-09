108:63 (28:20, 53:34, 81:50) bei der TS Germersheim: Die Basketballer der VT Zweibrücken haben auch ihr zweites Landesliga-Saisonspiel gewonnen.

„Das war heute eine deutlich bessere Leistung unserer Mannschaft als vor einer Woche zu Hause beim knappen 85:80 gegen Rockenhausen“, stellte VTZ-Spielertrainer Aykut Bozdemir zufrieden fest. „Wir haben besonders in der Defensive wieder besser gearbeitet. Auch haben wir immer wieder Fast-Breaks erfolgreich zu Ende gespielt.“

Holpriger Beginn

Das Spiel am Samstag begann aus Zweibrücker Sicht etwas holprig mit einigen unnötigen Ballverlusten. So konnte Germersheim das ein oder andere Mal erfolgreich abschließen, auch bei einigen Drei-Punkte-Würfen. So ging das erste Viertel nur knapp mit 28:20 an die Zweibrücker. Ab dem zweiten Viertel lief es allmählich rund. „Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen, gut verteidigt, und unserem Gegner wenig Raum zum Entfalten geboten. In den letzten beiden Vierteln ließen wir dann Ball und Gegner laufen, haben dann auch in der Höhe souverän gewonnen“, lautet das Fazit von Zweibrückens Coach.

Am kommenden Sonntag (16 Uhr) erwarten die VTZ-Basketballer die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in der Zweibrücker Ignaz-Roth-Sporthalle zum zweiten Heimspiel der Saison.

SO SPIELTEN SIE