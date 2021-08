Jeder Kilometer zählte, doch manche haben davon mehr gemacht. Wer über 1000 Kilometer zurücklegte, sicherte sich beim diesjährigen Stadtradeln die Goldurkunde. Insgesamt erradelten 912 Personen in 73 Teams 224.446 Kilometer – das sind deutlich mehr als im Vorjahr. Umgerechnet auf die Fahrleistung pro Einwohner belegt Zweibrücken derzeit den ersten Platz in Rheinland-Pfalz.

Unter den Teams die Nase vorn hatten laut Bernd Lohrum vom Organisationsteam wie schon 2020 „Die Rimschwillerer“ mit fast 26 000 zurückgelegten Kilometern, gefolgt von den Teams des Hofenfels- und des Helmholtz-Gymnasiums. Lohrum: „Beide Schulen werden für dieses tolle Engagement mit zusätzlichen Fahrradständern belohnt.“

Jeweils über 2000 Kilometer fuhren Peter Baumgärtner, Jürgen Fitzner, Dieter Grünagel und Thomas Büffel. „Eine außergewöhnliche Leistung, die mit einer Goldurkunde gewürdigt wurde“, sagt Lohrum. Ebenfalls Gold gab es für alle Teilnehmer, die mehr als 1000 Kilometer zurücklegten; insgesamt waren das 34 Personen, darunter acht Frauen und zwei Senioren über 70 Jahren. Auch der jüngste Teilnehmer schaffte mit seinen vier Jahren schon 84 Kilometer. Weitere Auswertungen ergaben, dass „Radfahren in Zweibrücken weiblich und jung ist“: Der Frauenanteil lag bei 57 Prozent, das Durchschnittsalter bei 42 Jahren. „Stadtradeln war für alle Beteiligten ein großer Erfolg“, resümiert Lohrum.

Auch die Meldungen zum Radwegenetz würden inzwischen „strukturiert von der Stadtverwaltung abgearbeitet“ und „nach Inhalt und Ort an die zuständigen Stellen weitergeleitet“, betont Lohrum. Wer eine Meldung abgab, erhalte jeweils eine Rückmeldung, was und wie veranlasst wurde. Lohrum: „Auch das ist ein wesentlicher Schritt, den Radverkehr in Zweibrücken angenehmer und sicherer zu machen.“

Das Stadtradeln 2022 werde bereits vorbereitet, so Lohrum. Vorgesehen sei ein dreiwöchiger Radelzeitraum zwischen Mitte Mai und Ende Juni.