Schwer verletzt wurde am Samstagabend eine stark betrunkene Kölnerin, die in Bubenhausen mit ihrem Wagen gegen ein anderes Auto prallte.

Die Mitte 50-Jährige aus Köln fuhr mit ihrem Daihatsu in Zweibrücken die Wattweilerstraße bergab Richtung Friedrich-Ebert-Straße. „Aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung von 2,71 Promille“, so die Polizei stieß sie mit dem Audi einer Zweibrückerin zusammen, der am Fahrbahnrand parkte. Durch die Kollision wurde die Fahrerin schwer verletzt – vermutlich zog sie sich Brüche im Bereich des Brustkorbs zu – und wurde im Zweibrücker Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Der 53-jährigen Fahrerin entnahm die Polizei eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt, und es wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.