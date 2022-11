Am 15. Dezember gibt es an der Zweibrücker Hochschule wieder die Star-Trek-Weihnachtsvorlesung. Zum ersten Mal seit Corona wieder im Audimax und nicht nur im Internet.

Nachdem die Vorlesung in den letzten beiden Jahren ausschließlich als Online-Event angeboten wurde, wird sie am Donnerstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr wieder als Präsenzveranstaltung im Audimax am Campus Zweibrücken stattfinden. Zusätzlich wird es einen Livestream geben. Die Science-Fiction-Vorlesung gibt es seit Mitte der 90er Jahre. Mittlerweile hat sie Kultstatus. Viele Gäste kommen auch verkleidet als Figuren aus den Star-Trek- und Star-Wars-Filmen.

Diesmal blicken Hochschuldozent Hubert Zitt und seine Gäste in die Zukunft: „In ,Star Trek’ wurden von Anfang an technische Visionen gezeigt, die zum Zeitpunkt der Produktion reine Science-Fiction waren. Vieles davon, was in der Originalserie von 1966 bis 1969 oder in ,Star Trek: The Next Generation’ von 1987 bis 1994 gezeigt wurde, ist mittlerweile bereits Realität geworden. So verwenden wir zum Beispiel Tablets mit Touchscreens, reden mit Computern, und die ,Universalübersetzer’ werden von Jahr zu Jahr besser. Für die Serien ,Star Trek: Discovery’ (seit 2017) und ,Star Trek: Picard’ (seit 2020) mussten sich die Autoren konsequenterweise neue Spielereien einfallen lassen, um das technisch versierte Publikum weiterhin zu begeistern und vor allem um die Zuschauer weiterhin zu inspirieren.“ Diese neuen technischen Visionen sind das Thema der diesjährigen Weihnachtsvorlesung, an der jeder teilnehmen darf.

Es werden wieder Lose verkauft und Spenden gesammelt; außerdem wird es eine Versteigerung via Ebay geben. Unter anderem kann man ein riesiges Enterprise-Modell von Playmobil und ein eigens signiertes Buch des Astronauten Alexander Gerst ersteigern. Der Erlös geht an hilfsbedürftige Menschen in der Region.

Einlass ins Audimax ist ab 18 Uhr; der Livestream ist unter twitch.tv/lastgeektonight und über die Offenen Kanäle Rheinland-Pfalz ab 18.30 Uhr erreichbar. Weitere Infos im Internet unter startrekvorlesung.de.