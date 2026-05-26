Das Standesamt Zweibrücken will im Jahr 2027 erstmals Trauungen am Freitagabend anbieten. Mit den zusätzlichen Terminen möchte die Stadt nach eigenen Angaben prüfen, ob bei Paaren Interesse an späteren Eheschließungen besteht. Geplant sind Abendtrauungen an drei Freitagen: am 2. Juli 2027 im Rosengarten sowie am 27. August und 17. Dezember 2027 im Rathaus. Der letzte Trautermin soll jeweils um 18 Uhr stattfinden.

Nach Angaben der Stadt liegen bereits erste Anfragen für Hochzeitstermine im Sommer 2027 vor. Reservierungen für Trauungen im Jahr 2027 sind daher ab sofort möglich. Weitere Informationen zu Trauorten und Terminen stehen auf der Internetseite der Stadt Zweibrücken unter www.zweibruecken.de/heiraten zur Verfügung.