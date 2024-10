Die DKMS sucht für den 31-jährigen Titian einen Stammzellspender. „Titian ist ein beeindruckendes Beispiel für Stärke und Entschlossenheit“, beschreibt ihn seine Familie. Bereits 2021 erkrankte der heute 31-Jährige an Blutkrebs, er kämpft seither gegen die Krankheit. Erst dieses Jahr konnte er sich seinen großen Traum verwirklichen und machte sich als Kfz-Meister selbstständig. Doch der Krebs schlug zurück. Diesmal, so die DKMS, kann nur eine Stammzellspende Titian das Leben retten. Am kommenden Sonntag findet von 10 bis 13 Uhr eine Typisierungsaktion im Kombibad Altenkessel statt. Registrieren kann sich jeder zwischen 17 und 55 Jahren. Mit einer Registrierung schenkt man nicht nur Titian die Chance auf eine Heilung, vielleicht passen die eigenen Stammzellen für einen anderen Blutkrebs-Patienten irgendwo auf der Welt. Zusätzlich kann jederzeit auf dkms.de ein kostenfreies Registrierungskit bestellt werden. Dann klappt die Typisierung auch von zu Hause aus.