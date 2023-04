Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steven Hörner stieg mit den VB Zweibrücken aus der Bezirksliga bis in die Landesliga auf und sicherte mit den Vereinigten Bewegungsspieler zwei Jahre den Verbleib in der zweithöchsten Liga im Südwestdeutschen Fußball-Verband (SWFV). Dann kam der Wechsel in die B-Klasse nach Stambach – und jetzt die Krone des Torjägers.

Die ging in dieser Saison einher mit dem Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die A-Klasse. Der 31-jährige Materialplaner bei der Zweibrücker Firma Kubota schoss als