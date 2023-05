Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Stambach trifft im Kreispokal-Halbfinale am Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz auf den FC Rodalben. „Der Platz wurde in dieser Woche geschont. Ich vermute, dass er rechtzeitig abgetrocknet ist“, sagt Markus Bolies, einer der beiden Spielertrainer des SCS.

Am Dienstag stand trotz der widrigen Wetterverhältnisse eine Laufeinheit auf dem Programm, am Donnerstag unterlagen die Stambacher in einem Testspiel gegen den SVN Zweibrücken aus der A-Klasse mit