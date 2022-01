Die Jahresendabrechnungen der Stadtwerke gehen am Montag auf die Post und werden im Laufe der kommenden Woche in den Zweibrücker Briefkästen landen. Rund 22.000 Rechnungen haben die Briefträger dann zuzustellen, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann auf Anfrage mitteilt. „Etwa 1000 Kunden erhalten ihre Abrechnung digital: 440 Strom-, 267 Gas- und 258 Wasserrechnungen.“ Für Rückfragen können sich die Kunden an die Stadtwerke-Mitarbeiter wenden, die von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr, Freitag bis 12.30 Uhr unter der Servicenummer 06332 874-288 erreichbar sind, per E-Mail über kundenservicecenter@stadtwerke-zw.de. Wegen der Corona-Pandemie sollten Kunden möglichst von einem Besuch bei den Stadtwerken absehen, meint Brennemann. Wer dennoch vorbeikommt, für den gilt die 3G-Regel.