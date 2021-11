Beide sind Töchter der Stadt, doch nun liefert die eine der anderen keinen Strom mehr: Die Stadtwerke haben den Vertrag mit dem Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) zum Jahresende gekündigt. Man wurde sich offenbar wegen des Preises nicht einig.

Bereits im September schrieben die Stadtwerke an den UBZ: „(...) ist es für uns leider nicht mehr möglich, Ihnen die Energiebelieferung weiterhin zu den vereinbarten Konditionen anzubieten. Aus diesem Grund sind wir gezwungen den Vertrag fristgemäß zum 31. Dezember 2021 zu kündigen.“ Der UBZ sah sich laut Sprecherin Petra Alms somit gezwungen, den Strombezug auszuschreiben, „wie es nun mal für öffentliche Einrichtungen vorgegeben ist“. Und die Zweibrücker Stadtwerke seien nicht der günstigste Anbieter gewesen. Nach unseren Informationen bezieht der UBZ deshalb ab Januar Strom vom Energieriesen Eon. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann wollte sich zu der Kündigung nicht äußern. Man habe 50.000 Kunden, und es gebe einen Marktpreis. Über Verträge mit einzelnen Kunden äußere er sich in der Öffentlichkeit nicht, so Brennemann.

Die Stadtwerke haben angekündigt, ab Januar die Preise für Gas und Wasser zu erhöhen, der Strompreis bleibe aber gleich. Die Corona-Krise schlug sich indes auch in der Stadtwerke-Bilanz nieder: weniger Besucher im Hallen- und Freibad, weniger Einnahmen durch die Parkhäuser, weniger Verkauf von Strom, Wasser und Gas sorgten dafür, dass 2020 fast zwei Millionen Euro weniger Gewinn gemacht wurde als im Jahr davor.