Im Dezember haben die Stadtwerke neue Wege beschritten. Sie haben erstmals ihre Kunden in den Vororten gebeten, die Zählerstände selbst abzulesen und an die Stadtwerke zu übermitteln. Erste Zwischenbilanz: Der Versuch ist gelungen.

„Die Resonanz war groß. Die Kunden haben das sehr positiv aufgenommen“, lautet das Fazit von Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann. Die Rücklaufquote von 95 Prozent habe seine Erwartungen übertroffen. Er überlege nun, dieses System Ende des Jahres auf andere Stadtteile auszuweiten. Von 8000 Gas-, Strom- und Wasserzählern in den Vororten seien 7600 von den Kunden selbst abgelesen worden. In der Woche vor Weihnachten waren es bereits etwas mehr als die Hälfte. Viele hätten mit der Zählerablesung aber noch bis zum Jahreswechsel gewartet, um den genauen Verbrauch zu ermitteln. Brennemann hat die Erfahrung gemacht, dass Kunden „bei bevorstehenden Preiserhöhungen gerne den Zählerstand zum Stichtag ablesen“.

„Man muss klein anfangen“, meint Brennemann. Beim nächsten Ablesen zum Jahresende werde man nach dem Mut machenden Ergebnis wahrscheinlich auch andere Stadtteile einbeziehen und die Kunden bitten, die Zählerstände abzulesen und weiterzumelden. Von den gut 45.000 Gas-, Wasser und Stromzählern im Stadtgebiet sind 8000 in den Vororten. Die restlichen 37.000 werden vom Stadtwerke-Personal abgelesen. „Hier fehlen uns noch die Angaben von 1500 Zählern“, so Brennemann, weil zum vereinbarten Ablesetermin niemand zu Hause war. „Da müssen wir jetzt nachtelefonieren, und wenn wir dann auch niemanden erreichen, müssen wir den Verbrauch schätzen.“ Die Hochrechnungen seien sehr genau, weil auch die Außentemperaturen in die Berechnung einbezogen würden. In der vierten Kalenderwoche Ende Januar wollen die Stadtwerke damit beginnen, die Jahresendrechnungen zu verschicken.