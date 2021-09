Die Stadtwerke machten im Jahr 2020 fast zwei Millionen Euro weniger Gewinn als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Jahresabschluss der Werke hervor, der am Mittwoch, 17 Uhr, den Mitgliedern des Hauptausschusses vorliegt.

Für 2020 steht ein Gewinn nach Steuern von rund 1,6 Millionen Euro zu Buche, 2019 waren es rund 3,4 Millionen Euro. Allerdings erhielten die Werke 2020 die Konzession für das Gasnetz in Mittelbach-Hengstbach und kauften dies von der Pfalzgas GmbH. Zudem übernahmen die Werke zum 1. Januar 2020 das Freibad von der Stadt.

Hallen- und Freibad trugen demnach auch ihren Teil zum Gewinneinbruch bei, da sie wegen der Corona-Auflagen ein Großteil des Jahres geschlossen waren. So kamen im Hallenbad rund 154.000 Besucher weniger, was einem Rückgang im Vergleich zu 2019 um 77 Prozent entspricht. Den Saunabereich des Bades suchten 21.000 Besucher weniger auf (-70 Prozent). In Hallenbad und Sauna kamen in 2020 insgesamt 55.000 Gäste, im Freibad waren es 11.000. Der Verlust bei den Bädern erhöhte sich gegenüber 2019 um rund 600.000 Euro – von 1,9 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro.

Obwohl die Werke in 2020 rund 5,1 Millionen Kilowattstunden an Strom weniger verkauften, haben sich die reinen Erlöse im Strombereich leicht um 100.000 Euro erhöht. Beim Gas nahmen die Werke allerdings eine Million weniger ein. Als Ursache werden eine Preissenkung und rund 16 Millionen Kilowattstunden weniger verkauftes Gas angegeben. Diese Entwicklung sei einem milden Winter und der Coronakrise geschuldet gewesen.

Gegenüber 2019 stiegen die Personalkosten der Werke in 2020 um knapp 273.000 Euro auf rund 8,6 Millionen. Im Schnitt waren 2020 144 Mitarbeiter, einschließlich der Auszubildenden, beschäftigt.

Von den 1,6 Millionen Euro Gewinn werden rund 600.000 Euro an die Stadtwerke Service GmbH abgeführt, die zu 94 Prozent dem Umweltbetrieb gehört. Knapp 900.000 Euro gehen an den Gesellschafter Thüga, wofür rund 165.000 Euro Ertragssteuern anfallen.