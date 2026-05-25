Die Stadtverwaltung hat am Beginn des Volkertwegs im Stadtwald eine neue Brücke über den Heilbach in Auftrag gegeben, damit der Weg zwischen Niederauerbach und Harzbornhaus sicher nutzbar bleibt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Der Volkertweg liegt im Stadtwald und dient der Bevölkerung als Spazier- und Wanderroute, auch wenn er nicht mehr Teil des offiziellen Zweibrücker Wanderwegenetzes ist. Die alte Holzbrücke galt als stark marode. Der Neubau ist durch städtische Forstwirte in Eigenleistung errichtet worden.

Städtische Mitarbeiter haben die Brücke gebaut. Foto: StadtZW/MK/oho

Das Holz stammt vollständig aus dem städtischen Waldgebiet in Wattweiler, aus der Guldenschlucht. Dort gefällte Eichen werden mit einem mobilen Sägewerk zu Bauteilen verarbeitet. Für Material, Werkzeuge und Arbeitsleistung kalkuliert die Stadt aktuell rund 5000 Euro; eine abschließende Abrechnung liegt laut Stadtverwaltung aber noch nicht vor.

Im Vorfeld waren auch alternative Lösungen geprüft worden. So wurde kurzzeitig über eine Querung mittels Trittsteinen im Heilbach nachgedacht. Aufgrund der steilen Böschung sowie der damit verbundenen erhöhten Unfallgefahr kam diese Variante jedoch nicht infrage, heißt es in der Mitteilung.