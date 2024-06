„Was interessiert mich eine Straße, die zwei Kilometer weg ist?“, kritisierte ein Mann aus dem Saarpfalz-Kreis im Stadtrechtsausschuss am Dienstagnachmittag. Er muss für sein Grundstück in der Oselbachstraße Straßenbeiträge zahlen.

Der Saarpfälzer legte deshalb Widerspruch bei der Stadt ein. 1999 musste er Geld für den Ausbau der Oselbachstraße zahlen – damals noch als Einmalbeitrag, mehrere Tausend D-Mark. Durch die Zahlung war er dann 15 Jahre von den Straßenbeiträgen befreit, 2016 trudelte der erste Beitragsbescheid bei ihm ein. Der Saarpfälzer legte gegen die Straßenbeiträge nun Widerspruch bei der Stadt ein. Einerseits sieht er keinen Sinn hinter den Straßenbeiträgen, zum anderen hatte er sein Grundstück in drei Flurstücke aufgeteilt – warum also, so fragt er sich, muss er für alle drei Straßenbeiträge bezahlen. „Die Oselbachstraße wird doch gar nicht ausgebaut. Was interessiert mich eine Straße, die zwei Kilometer weg ist“, kritisierte er im Stadtrechtsausschuss.

Die Stadt und der Rechtsausschuss erläuterten dem Mann, dass alle Grundstückseigentümer im Ausbau-Bezirk Beiträge bezahlen müssen. Da spielt es keine Rolle, ob die Straße vorm Haus ausgebaut wird oder nicht. Der Straßenausbau funktioniert nach dem Solidarprinzip. Vorteil: Dicke Rechnungen, die dann kommen, wenn die eigene Straße ausgebaut wird, bleiben aus. Letztlich verstand der Saarpfälzer das Prinzip der Straßenbeiträge und zog seinen Widerspruch zurück.

Ebenfalls um Straßenbeiträge, in diesem Fall jedoch um Feldwege-Beiträge, ging es beim Widerspruch eines Hornbachers. Er muss für zwei Grundstücke – eines in Oberauerbach, eines in Niederauerbach – Feldwegebeiträge bezahlen. Von der Stadt wollte der Hornbacher wissen, was mit den Beiträgen passiert. Er bekam eine genaue Aufschlüsselung zugeschickt, konnte damit laut Stadtrechtsausschuss jedoch nichts anfangen. Im Ausschuss selbst sagte der Hornbacher nicht aus.