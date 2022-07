Weil er psychische Probleme haben soll, musste ein Zweibrücker Jagdschein und Waffenbesitzkarte zurückgeben. Vergeblich wehrte er sich dagegen vor dem Stadtrechtsausschuss.

In einer Sitzung des Stadtrechtsausschusses berichtete dessen Vorsitzende, Rechtsamtsleiterin Annegret Bucher, dass der Zweibrücker Ende April 2021 per Whatsapp-Textnachricht, aber auch im Gespräch mit der herbeigerufenen Polizei deutlich machte, sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Der Mann kam in psychiatrische Behandlung; seine Jagd- und Waffenpapiere wurden vom Ordnungsamt eingezogen.

Wie Bucher ausführte, bescheinigte der untersuchende Psychologe dem Patienten „mangelnde Selbstkontrolle“. Dieser sei daher nicht mehr geeignet, „sicher mit Waffen und Munition umzugehen“.

Vergleich mit Polizistenmorden

Der Mann legte Widerspruch ein, erschien jedoch nicht am 19. Juli zur Sitzung des Stadtrechtsausschusses, als dieser über die Angelegenheit beriet. Anwesend war hingegen Ordnungsamtsleiter Klaus Stefaniak, der einen Vergleich zu den Polizistenmorden von Ulmet zog: „Unsere Behörde ist bei solchen Sachen sehr sensibel. Wir haben zwei Sachbearbeiter im Haus, die sich mit dieser Materie ganz besonders gut auskennen.“ Der Ausschuss wies den Widerspruch gegen den Entzug der Waffenrechte ab.