Stadtratsmitglied Patrick Lang (Grüne) möchte von der Stadt wissen, in welchem Zustand sich die städtischen Spielplätze befinden und welche Investitionen dort in den kommenden Jahren vorgesehen sind. Das sagte er in der Stadtratssitzung am Mittwoch. Anlass für seine Anfrage war ein Spielplatz in Ixheim: „Eine junge Mutter bat mich darum, mir den städtischen Spielplatz in der Amselstraße in Ixheim anzuschauen. Vor Ort angekommen, fand ich eine sehr alte kleine Rutsche vor, an welcher sich der Lack bereits stellenweise löste. Daneben ein ebenfalls sehr altes Klettergerüst, an welchem sich ebenfalls die Farbe stellenweise löste. Der ehemalige Sandkasten war als solcher nicht mehr erkennbar, er ist nämlich mittlerweile ebenerdig mit Rasen zugewachsen. Ich war schockiert und fand es beschämend, in welchem schlechten Zustand sich ein städtischer Spielplatz befindet, wenn man diese zwei sehr alten Spielgeräte und den zugewachsenen Sandkasten überhaupt als Spielplatz bezeichnen kann. Die vorhandene Spielplatzordnung bestätigte tatsächlich, dass es sich um einen städtischen Spielplatz handelt.“