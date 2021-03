Die SPD-Fraktion will sich für die durch Corona gebeutelte Gastronomie einsetzten. In der nächsten Stadtratssitzung sollen Möglichkeiten diskutiert werden, um die Zweibrücker Gastwirte finanziell zu entlasten. Als Beispiele hierfür nennt die SPD in ihrem Antrag etwa den Gebührenerlass für Außenbestuhlung, Werbung und Warenauslagen. Außerdem sollen Wirte mehr Tische im Außenbereich aufstellen dürfen und bei städtischen Veranstaltungen verstärkt eingebunden werden. Der Stadtrat stimmte dem Antrag am Mittwoch einstimmig zu.