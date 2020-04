Anfang März tagte der Stadtrat zuletzt. Wenig später galten das Kontaktverbot und Mindestabstand. Die Stadtspitze für die nächste Sitzung zumindest einen Termin im Blick. In einem Pressegespräch hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza vergangene Woche mitgeteilt, dass sich der Stadtvorstand Gedanken darüber gemacht hat, wann der Rat wegen anstehender Entscheidungen wieder tagen könnte. „Wir streben aus jetziger Sicht den 29. April als Termin für eine Stadtratssitzung an“, so Wosnitza. Wo die Sitzung stattfinden wird, ist noch offen, zumal in Corona-Zeiten wegen der Ansteckungsgefahr ein Mindestsicherheitsabstand zwischen den Parlamentariern eingehalten werden muss. Es sei denn – wovon nicht auszugehen ist –, diese Einschränkungen wurden bis zum Sitzungstermin aufgehoben. Oder der Stadtrat wird zur Sitzung mit Masken ausgestattet.

Wann die Geschäftsschließungen wegen des Coronavirus’ gelockert werden können, darüber wollte Wosnitza nicht spekulieren. Viele warteten darauf, dass die Friseurläden wieder öffnen können. „Ich hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert, damit ich keine Frisur habe wie einst in den 80ern“, meinte der OB.