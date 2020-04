Anfang März tagte der Stadtrat zuletzt. Wenig später galten das Kontaktverbot und der Mindestabstand. Die Stadtspitze hat für die nächste Sitzung jetzt einen festen Termin im Blick.In einem Pressegespräch hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza vergangene Woche mitgeteilt, dass sich der Stadtvorstand Gedanken darüber gemacht hat, wann der Rat wegen anstehender Entscheidungen wieder tagen könnte. „Wir streben aus jetziger Sicht den 29. April als Termin für eine Stadtratssitzung an“, sagte Wosnitza. Wo die Sitzung stattfinden wird, war zu diesem Zeitpunkt noch offen, zumal in Corona-Zeiten wegen der Ansteckungsgefahr ein Mindestsicherheitsabstand zwischen den Parlamentariern eingehalten werden muss. Am Dienstagnachmittag waren die Überlegungen schon weiter gediehen. „Wir prüfen zwar noch, aber wie es derzeit aussieht, gehen wir in die Westpfalzhalle“, sagte Wosnitza auf Anfrage. Je nachdem, was Bund und Länder bis dahin an neuen Regularien vorgeben, könne es sein, dass man im öffentlichen Raum dann Masken tragen muss oder soll. Gegen Abend bestätigte Wosnitza dann, dass der Termin festgezurrt ist und der Stadtrat am 29. April in der Westpfalzhalle tagen wird.

Wann die Geschäftsschließungen wegen des Coronavirus gelockert werden können, darüber wollte Wosnitza nicht spekulieren. Viele warteten darauf, dass die Friseurläden wieder öffnen können. Er auch. „Ich hoffe, dass das nicht mehr so lange dauert, damit ich keine Frisur habe wie einst in den 80ern“, meinte der Oberbürgermeister.