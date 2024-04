Der Zweibrücker Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit großer Geste und stehendem Applaus an die Seite der Mitarbeiter von Tadano-Demag und ihrer Angehörigen gestellt.

Einstimmung wurde am Abend eine Resolution gefasst, in der das Management des Mobilkranenbauers dazu aufgefordert wird, von seinen Plänen der Werkschließung Wallerscheid und der Streichung von mehr als 400 Stellen in beiden Zweibrücker Werken Abstand zu nehmen und dem traditionsreichen Zweibrücker Kranenbau eine gute Zukunft zu geben. „Wir stehen zu Tadano, wir stehen zur Belegschaft“, sagte Oberbürgermeister Marold Wositza und versprach an der Seite von Betriebsrat und Gewerkschaft alles zu unternehmen, um positiv einzuwirken und die 1300 Arbeitsplätze beim größten Zweibrücker Arbeitgeber zu sichern.

Begleitet von zehn Vertrauensleuten der Gewerkschaft bei Tadano-Demag, hatte Salvatore Vicari, der zweite Bevollmächtigte der Gewerkschaft IG Metall Homburg-Saarpfalz, namens der Mitarbeiterschaft vor der Abstimmung die Situation dargestellt und auch Ziele benannt. Es sei eine sehr bedrückende Zeit, mit vielen Ängsten bei den Beschäftigten, aber auch viel Mut. „Wir hatten in der Betriebsversammlung am Dienstag eine unglaublich gute Stimmung, weil jeder an Lösungen, an Verbesserungen mitarbeiten will, wir gemeinsam das Unternehmen wieder auf Kurs bringen wollen“, sagte Vicari. Man wolle mit einem bis Mitte/Ende Juni zu erstellenden Konzept die Leitung von Tadano überzeugen, dass die Werkschließung Wallerscheid und der Abbau von gut 400 Arbeitsplätzen ein Irrweg sei, auf jeden Fall nicht alternativlos. Beide Werke und alle Arbeitsplätze könnten, müssten erhalten werden. „Unser Ziel ist ein Tarifvertrag, eine Zukunftsvereinbarung“, erklärte Vicari. Ein Vertrag, der die seit Jahrzehnten ständig vorhandene Angst um die Arbeitsplätze bei Demag, ob vormals unter Terex oder heute unter Tadano, beende.

Eine Resolution wie die zur Abstimmung stehende sei ein starkes Zeichen an die Belegschaft, eine Ermutigung im anstehenden Kampf, und alles andere als eine Selbstverständlichkeit, erklärte Salvatore Vicari namens der Tadano-Demag-Beschäftigten. Und bedankte sich im Voraus bei den Stadträten.

Mit stehendem Applaus, einer ungewöhnlichen Geste, begleiteten die Stadträte den Auszug der Delegation des Kranbauers aus dem Ratssaal. Foto: Claus-Peter Schmidt

Die Stadtratsmitglieder stimmten der Erklärung einstimmig zu. Und begleiteten die Vertrauensleute mit stehendem Applaus bei ihrem Auszug aus dem Ratssaal.

Die Erklärung im Wortlaut

Die mit den Worten „Keine Werkschließung bei Tadano“ überschriebene Resolution hat folgenden Wortlaut:

„Der Rat der Stadt Zweibrücken steht solidarisch an der Seite der Beschäftigten von Tadano am hiesigen Standort. Die Diskussion um die Zukunft des größten Arbeitgebers unserer Stadt und vor allem um die Arbeitsplätze verfolgen wir, die Mitglieder des Stadtrates, mit großer Aufmerksamkeit. Unsere Sorge gilt in erster Linie den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Familien. Natürlich ist sich der Stadtrat auch der möglichen finanziellen Folgen aus Steuermindereinnahmen bewusst.

Der Stadtrat unterstützt deshalb die Bemühungen des Betriebsrates und der IG Metall, die um den Erhalt des Standorts und aller Arbeitsplätze kämpfen und dafür auch Konzepte entwickelt haben.

Der Stadtrat fordert den Stadtvorstand und die Verwaltung auf, alle Optionen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestehen, zu nutzen, um eine Werksschließung zu verhindern und dabei den Stadtrat entsprechend einzubinden. Dazu gehört auch, weiterhin eine klare und unmissverständliche Position zum Erhalt des Standorts gegenüber der Unternehmensleitung einzunehmen und diese zu kommunizieren.

Der Stadtrat fordert die Landesregierung auf, wo möglich und nötig, weiterhin unterstützend tätig zu werden. Der Rat der Stadt Zweibrücken fordert zudem die Konzernleitung von Tadano auf, sich ihrer Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Zweibrücken bewusst zu sein und entsprechend zu handeln. Er fordert weiterhin, das große Knowhow und Engagement der Beschäftigten gerade in dieser Situation zu nutzen, auf den Betriebsrat und die Gewerkschaft zuzugehen und die Verhandlungen konstruktiv zum Wohle des Standorts zu führen.“