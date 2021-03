Eine Mehrheit im Stadtrat der saarländischen Kreisstadt Homburg hat sich am Donnerstagabend, 25. März, dafür entschieden, ein förmliches Abwahlverfahren gegen den vom Dienst suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) vorzubereiten. Weil dieser ohne Wissen des Stadtrats ein 329 000 Euro teures Düsseldorfer Detektivbüro mit der Überwachung von Arbeitern des städtischen Baubetriebshofs beauftragt hatte, wurde er Ende Januar in einem Revisionsverfahren vor dem Saarbrücker Landgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die CDU-Fraktion im Homburger Stadtrat hat den suspendierten OB schon zweimal zur freiwilligen Aufgabe seines Amts aufgefordert, das er bereits seit Februar 2019 nicht mehr versieht. Sprecher von SPD und FDP äußerten sich am Donnerstag ob eines Abwahlverfahrens skeptisch. Dass dieses vorangetrieben wird, wurde letztlich mit 32 Ja-, bei 15 Neinstimmen beschlossen. Das Prozedere schreibt vor, dass der Stadtrat als Nächstes mit mindestens der Hälfte seiner Mitglieder einen offiziellen Antrag auf Einleitung des Abwahlverfahrens beschließen müsste. Kommt dieser Beschluss zustande, muss der Rat laut Gesetz mindestens 14 Tage später einen zweiten derartigen Beschluss fassen – diesmal mit Zweidrittel-Mehrheit in namentlicher Abstimmung. Im letzten Schritt würden dann die Homburger Bürger an die Urne gebeten: Um Schneidewinds Abwahl zu vollziehen, müssen mindestens 30 Prozent aller wahlberechtigten Homburger dafür stimmen. Im Homburger Stadtrat wurde der Vorschlag laut, dass man das Verfahren zeitlich so staffeln sollte, dass die finale Bürgerabstimmung auf den Tag der Bundestagswahl am 26. September gelegt wird.