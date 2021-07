Der Zweibrücker Patrick Lang, der bei den Kommunalwahlen 2019 für die Freie Wählergruppe (FWG) angetreten war und auch in den Stadtrat gewählt wurde, wechselt die Fraktion. „Zum 1. August werde ich die FWG-Fraktion verlassen“, teilte er am Sonntag mit. Der Austritt aus der FWG falle ihm und seiner Frau nicht leicht, es sei aber die logische Konsequenz einer längeren Entwicklung. „Die Prioritäten in unserem Leben haben sich seit Längerem immer stärker an die politischen Ziele der Grünen angenähert. Für mich als Wetterfrosch liegt eine gute und nachhaltige Klimapolitik nahe“, begründete Lang den Wechsel. Er danke der FWG, der er seinen kommunalpolitischen Start zu verdanken habe. Dem Wahlauftrag der Wähler fühle er sich weiterhin verpflichtet. Er freue sich nun auf die neue Herausforderung bei den Grünen.