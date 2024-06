Die Zweibrücker Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat sich in der vergangenen Woche konstituiert. Den Vorsitz führt auch in der neuen Fraktion Norbert Pohlmann, wie er mitteilte. Stellvertretende Vorsitzende sind Julia Igel und Achim Ruf. Über die Besetzung von Sitzen in den Stadtratsausschüssen entscheiden die Grünen-Ratsmitglieder zu einem späteren Zeitpunkt. Die Grünen hatten bei der Stadtratswahl am 9. Juni vier Sitze geholt, einen weniger als bei der Wahl 2019. Allerdings verlieren sie gegenüber der vergangenen Legislaturperiode sogar zwei Sitze, denn Patrick Lang war Mitte 2021 von der FWG zu den Grünen gewechselt.