In seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Dezember, hat der Neunkircher Stadtrat einen Vorstoß der Grünen-Fraktion abgelehnt, den Rat zu einer Resolution gegen die geplante Mineralwasserförderung im Kirkeler Wald zu bewegen. Denn zuerst möchte die Stadt ein Gutachten abwarten, das die Auswirkungen der Grundwasserbohrungen der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) im Taubental ausloten soll. Auftraggeber des Gutachtens seien neben der Anliegergemeinde Kirkel mit ihren Gemeindewerken auch die Stadtwerke in Neunkirchen, St. Ingbert und Blieskastel.