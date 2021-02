Mit zwei Resolutionen versucht der St. Ingberter Stadtrat Einfluss auf negative Entwicklungen im örtlichen Wirtschaftsleben zu nehmen. So fasste das Gremium in seiner Sitzung am Dienstag, 2. Februar, eine Entschließung zum angekündigten Abbau von 100 Stellen im Rohrbacher Werk bei Thyssen-Krupp. Der Stadtrat fordert einen „Dialog aller Beteiligten über die Zukunft der Mitarbeiter“. Diese sollen eine sichere Zukunftsperspektive bekommen. Auch wenn das Werk verkauft werde, sollten in St. Ingbert moderne Industriearbeitsplätze erhalten bleiben beziehungsweise durch Umstrukturierung und Produktionsumstellung neu geschaffen werden. Zudem verlangt der Stadtrat Transparenz bei der Umorganisation, damit der Standort Rohrbach gegenüber den Standorten Essen und Neubeckum nicht benachteiligt wird.

In einer weiteren Resolution ruft der Stadtrat die Geschäftsführung der Drogeriekette DM auf, ihre Entscheidung zur geplanten Schließung des DM-Drogeriemarktes in der St. Ingberter Innenstadt zu überdenken.