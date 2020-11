Mehr Geld für den Oberbürgermeister? „Das passt nicht in die Zeit“, sagt der Handwerksmeister Thomas Eckerlein: „Es gibt viele Menschen, die zurzeit mit sehr wenig Geld auskommen müssen.“

Wenn Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) demnächst auf seinen Kontoauszug blickt, sieht er es schwarz auf weiß: Sein Arbeitgeber hat ihm ordentlich mehr Geld als früher überwiesen. Sein Grundgehalt steigt um 875 Euro auf 9638 Euro. Hinzu kommen Zulagen, die von seinen persönlichen Verhältnissen abhängen. Einschränkend gilt: Auch bei einem Oberbürgermeister ist brutto nicht gleich netto.

Die Mehrheit des Stadtrats stimmte am Mittwochabend für die Gehaltserhöhung, vier Ratsmitglieder aber waren dagegen, drei enthielten sich. Das hört sich an, als hätte nur eine kleine Minderheit Bauchweh gehabt, aber man muss bedenken, dass wegen Corona nur etwas mehr als die Hälfte der eigentlich 40 Ratsmitglieder zur Sitzung gekommen war.

Im Vorfeld der Ratssitzung hatte Oberbürgermeister Wosnitza mit den Fraktionsvorsitzenden nämlich vereinbart, dass jede Fraktion nur die Hälfte ihrer Leute schicken soll – und dass nur unaufschiebbare und sehr wichtige Themen auf die Tagesordnung kommen. Nach Ansicht der Verwaltung gehörte Wosnitzas Gehaltserhöhung dazu.

Das passte dem Christdemokraten Thomas Eckerlein nicht. Er sagte: „Wir befinden uns mitten in einer Pandemie. In Deutschland arbeiten 6,5 Millionen Menschen kurz. Sie müssen mit Kurzarbeitergeld auskommen. “ Es gebe Berufe, da müssten die Menschen mit noch viel weniger Geld auskommen. „Wir schließen zurzeit doch alles Mögliche. Die Menschen an der Basis müssen sich finanziell sehr stark zurücknehmen.“ Eckerlein zog das Fazit: „Es ist einfach der falsche Zeitpunkt für eine Höherstufung.“ Er appellierte an seine Kollegen im Stadtrat: „Wir sollten uns bewusst machen, wo die Wirtschaft im Moment steht.“

Für die AfD sprach sich daraufhin Harald Benoit für die Gehaltserhöhung jetzt aus. Für die SPD sagte Berni Düker: „Es findet ein regulärer Vorgang statt.“ Der FDP-Stadtrat Uli Schüler sprach sich ebenfalls für die Höherstufung aus: „Der Oberbürgermeister hat gute Arbeit geleistet. Er ist nur in der falschen Partei, aber das verzeihe ich ihm.“ Seine Fraktionskollegin Ingrid Kaiser argumentierte anders. Sie reichte die heiße Kartoffel an Wosnitza weiter, indem sie erklärte: „Es war immer gute Sitte, dem Oberbürgermeister nach zwei Jahren eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn Wosnitza selbst es ausschlagen würde. Es ist seine Entscheidung.“

Wosnitza selbst schlug es dann aber nicht aus. Konnte er in dem Moment auch nicht, weil er zu Beginn der Beratung der Frage seiner Gehaltserhöhung die Bühne verlassen hatte.

Als Bürgermeister Christian Gauf (CDU) auf ein Ende der Debatte drängte, meldete sich Eckerlein noch mal zu Wort. Er sagte, er wolle dem Oberbürgermeister das Geld nicht verwehren. „Aber warum muss man das zum frühestmöglichen Zeitpunkt machen? Es könnte doch genauso gut in einem halben Jahr erfolgen.“ Patrick Lang (FWG) lobte Eckerlein und erklärte: „Die Stadtspitze könnte in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen setzen.“ Wie Eckerlein und zwei weitere Ratsmitglieder stimmte auch Lang schließlich gegen die Erhöhung.