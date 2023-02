Nicole Hartfelder aus Rimschweiler soll ab Mitte Februar den Zweibrücker Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) leiten. Am Mittwoch stimmte der Stadtrat einstimmig zu.

Nicole Hartfelder ist Bauingenieurin und seit 25 Jahren beim Umwelt- und Servicebetrieb, der 1998 noch Entsorgungsbetrieb (EBZ) hieß. 2009 wurde sie Abteilungsleiterin Abwasserbeseitigung, 2015 Stellvertreterin von UBZ-Vorstand Werner Boßlet – oder wie es offiziell heißt: Verhinderungsvertreterin. Sie ist seitdem beim UBZ zuständig für den technischen Bereich. Nicole Hartfelder ist 53 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie wurde in Zweibrücken geboren und wohnt in Rimschweiler. Der Verwaltungsrat der UBZ hatte sie vor einer Woche einstimmig dem Stadtrat als neue Vorständin empfohlen.

Nach dem Votum am Mittwochabend ist nun wieder der Verwaltungsrat am Zug. Er muss die neue UBZ-Chefin noch offiziell in das Amt bestellen. Das soll bereits am 8. Februar geschehen, sie würde dann den UBZ-Vorsitz am 9. Februar übernehmen. Die Position wird frei, weil Werner Boßlet, der seit 2009 Vorstand ist, in Ruhestand geht.

Der UBZ kümmert sich in Zweibrücken unter anderem um die Müllabfuhr, die Spielplätze, den Rosengarten, die Friedhöfe, das Abwasser, den Hochwasserschutz und das Straßennetz und ist somit einer der wichtigsten Tochterbetriebe der Stadt.