Die CDU-Fraktion im Zweibrücker Stadtrat hat am Montag turnusgemäß den Vorstand der Fraktion neu gewählt. Neuer Vorsitzender ist der 29-jährige Bubenhausener Pascal Dahler. Dahler löst den Landtagsabgeordneten Christoph Gensch ab, der ins zweite Glied rückt. Gensch steht der Fraktion nach wie vor zur Verfügung und wurde einstimmig in den neuen Fraktionsvorstand als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Die bisherige Stellvertreterin Sara-Kim Schneider wurde in ihrem Amt bestätigt. Zusätzlich wurde Verena Ecker als weitere Stellvertreterin gewählt. Gertrud Schiller wurde als Fraktionsgeschäftsführerin bestätigt.