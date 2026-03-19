Die CDU, FDP/ Freie Wähler und die Grünen im Neunkircher Stadtrat möchten am 1. April einen Abwahlantrag gegen Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) stellen. Das hat der Fraktionschef der gemeinsamen Fraktion aus FDP und Freien Wählern, Brandon Lee Posse, der RHEINPFALZ am Donnerstag mitgeteilt. Wenn die Hälfte der 48 Ratsmitglieder den Antrag unterzeichnen, würde er auf der Tagesordnung landen. Für das eigentliche Abwahlverfahren braucht es dann eine Zweidrittelmehrheit. Da die drei Fraktionen zusammen nur auf 18 Stimmen kommen, hofft Posse auf die Stimmen der SPD (21 Sitze). Aber sowohl diese als auch die AfD (9 Sitze) wollen keine Abwahl von OB Aumann.

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