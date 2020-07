Die Stadt muss der Aufsichtsbehörde ADD bis 31. Juli die Kosten und Finanzierung der projekte benennen, die sie 2020 in den beiden Soziale-Stadt-Bereichen Breitwiesen und Steinhauser Straße umsetzen will. Deshalb ist für den Mittwoch eine Sondersitzung des Stadtrates anberaumt.

Damit das städtische Parlament die Abstandsregeln einhalten kann, findet die Sitzung ab 17 Uhr in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums statt. Für 2020 hat die ADD jeweils 350 000 Euro an Fördergeldern für die zwei Soziale-Stadt-Projekte in Aussicht gestellt. Entlang des Hornbachs/Breitwiesen will die Stadt unter anderem die Schwalbenstraße an das Gebiet Breitwiesen anschließen. Mittel werden auch für die städtebauliche Planung der Ortsmitte Bubenhausen bereitgestellt. Verbessern will man zudem das Wohnumfeld im Wolfsloch, wo der Spielplatz zwischen Lanz- und Brückenstraße saniert werden soll.

An der Steinhauser Straße geht es unter anderem um die Finanzierung der Platzgestaltung im Dreieck Quebec-/Ontariostraße, wo derzeit ein Altenheim gebaut wird.