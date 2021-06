Noch eine Woche haben mehr als 950 Radlerinnen und Radler Zeit, am Stadtradeln in Zweibrücken teilzunehmen und im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen.„Damit setzen sie gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität“, sagt der Koordinator des Stadtradelns Bernd Lohrum. Das Zwischenergebnis liegt bei 100.000 Kilometern, was bedeutet, dass damit in Zweibrücken in zehn Tagen zweieinhalb Mal um den Äquator geradelt wurde. Dadurch seien laut Lohrum bereits 15.000 Kilogramm Kohlenstoffdioxid vermieden worden.

„Das ursprünglich angepeilte Ziel von 130.000 Kilometern ist somit bald erreicht und es könnten sogar 200.000 Kilometer erreicht werden. Es wurden außerdem mehr Aktive gemeldet als anfangs erwartet“, so Lohrum. Mitorganisator und Stadtratsmitglied Klaus Fuhrmann ergänzt: „Jedes Jahr melden sich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und unterstützten so eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur.“ Auch alle, die noch nicht dabei seien, könnten sich immer noch anschließen. Mitradlen und Teams bilden könnten nämlich alle Bürgerinnen und Bürger, so Fuhrmann.

