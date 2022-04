An der bundesweiten Aktion beteiligt sich die Stadt nun zum dritten Mal seit 2020: Beim Stadtradeln messen sich Kommunen in einem Wettbewerb darin, wie viele Kilometer ihre Bürger in drei Wochen auf dem Fahrrad zurücklegen.

Zuvorderst geht es darum, dass möglichst viele Menschen durch das Umsteigen aufs Rad im Alltag CO 2 einsparen. Alle, die in Zweibrücken leben, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, können in der Zeit vom 8. bis 28. Mai ihre Radkilometer registrieren, um die Stadt im Wettbewerb nach vorne zu bringen. Der städtische Fahrradbeauftragte Klaus Fuhrmann erklärt im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass das Eintragen der Kilometer ganz einfach ist: „Entweder per App, online oder auch mit einem Erfassungsbogen auf Papier. Für alle, die weder Computer oder Smartphone nutzen möchten.“ Beteiligen kann man sich allein oder im Team: „Viele Firmen und Vereine machen mit. Diesmal gibt es aber auch zusätzlich unter dem Motto Schulradeln einen Wettbewerb für Schulen.“ Und auch Behörden sind wieder mit dabei. Für alle gilt: Es zählen nicht nur lange Strecken, sondern auch kürzere Wege, wie ein paar Kilometer zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen.

Klaus Fuhrmann freut sich darüber, dass sich in den ersten beiden Jahren nicht nur die Anzahl der Teilnehmer von 528 auf 928, sondern auch die geradelte Strecke von rund 120.00 auf rund 225.000 Kilometer fast verdoppelt hat. Schon kurz nachdem die Registrierung möglich war, haben sich diesmal über 200 Teilnehmer angemeldet. Altersbeschränkungen gibt es nicht. Mitmachen kann jeder – gleichgültig ob auf einem Klapprad, einem Hightech-Rennrad oder einem E-Bike.

Melden, was nicht in Ordnung ist

Doch nicht nur die Preise (überwiegend Fahrradzubehör), die der Gerechtigkeit halber wahrscheinlich ausgelost werden, machen laut Fuhrmann die Teilnahme interessant. Beim Stadtradeln können auch unter der Rubrik „Radar“ zum Beispiel gefährliche Stellen, schlechte Beschilderungen, Fahrbahnschäden oder verbesserungswürdige Streckenführungen gemeldet werden. Das sorge in den Verwaltungen für Aufmerksamkeit und im besten Fall für Abhilfe. In Zweibrücken steht dieser Tage eine Begehung an, bei der solche Stellen besichtigt und möglichst verbessert werden sollen.

Die Stadt weist auf Veranstaltungen hin, die zusätzlichen Anlass zum Stadtradeln bieten, zum Beispiel „Fahr-Rad-Tag & City-Skating“ am 15. Mai auf dem Herzogplatz oder die beiden Rundfahrten „Zweibrücken mit dem Zweirad“ mit Frank Decker am 22. und 28. Mai.

Info

Kontakt: Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken, Maxstraße 1, Zweibrücken, Telefon 06332 871-471, E-Mail tourist@zweibruecken.de

Die Serie

Es gibt viele Gründe, öfter das Fahrrad zu benutzen. Unsere Serie „Zweibrücken, zwei Räder“ beleuchtet in loser Folge, wie gut das in Zweibrücken funktioniert und wer dafür am Rad dreht, dass Biken hier nicht nur Spaß macht, sondern ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer Alltag wird.