130 000 Kilometer, mit dem Fahrrad zurückgelegt als Gemeinschaftsleistung – das ist das Zweibrücker Ziel für die Kampagne Stadtradeln 2021. Damit liegt die Messlatte ein gutes Stück höher als im vergangenen Jahr.

Bernd Lohrum, neben Anke und Klaus Fuhrmann einer der lokalen Koordinatoren der Wettbewerbsteilnahme, legte am Mittwoch, zehn Tage vor der dreiwöchigen Wettbewerbsphase 30. Mai bis 19. Juni noch mal eine Schippe drauf. 2020 legten 526 Zweibrücker ihre Alltagswege auf zwei Rädern und mit Muskelkraft zurück, schafften zusammen 110 000 Kilometer – und machten die Stadt zum besten rheinland-pfälzischen Newcomer, Erstteilnehmer, der europäischen Kampagne pro Klimaschutz.

Wie die Beigeordnete Christina Rauch will sich auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza aufs Rad schwingen, Wettbewerbskilometer beisteuern. Er wettete am Mittwoch auf ein Ergebnis von sogar 135 000 Kilometer. Stand Mittwoch, so Lohrum, hatten sich 47 Gruppen, von Schulen über Unternehmen bis zu Sportvereinen, angemeldet. Die Anmeldung deute auf eine sprunghaft steigende Beteiligung hin, berichtet der Koordinator von der Zweibrücker Initiative pro Fahrrad.

Auch wer keine Gruppe – mindestens zwei Radler sind eine solche – bilden, sich solo beteiligen will, kann sich noch anmelden: im Internet über www.stadtradeln.de/zweibruecken oder über bei Bernd Lohrum, Telefon 0170/2696428. Die gefahrenen Kilometer der Einzelfahrer werden einer allgemeinen Gruppe zugeordnet. Die Koordinatoren helfen bei der Anmeldung und Fragen zur Teilnahme. Die Zählung und andere Interaktionsmöglichkeiten basieren auf einer App, also einem Internet-Zugang. Aber auch über Vordrucke dokumentierte Wettbewerbskilometer aufs Papier gehen in die Wertung ein. Die Koordinatoren nehmen sie entgegen.

Über 1850 Kommunen wollen in diesem Jahr am Wettbewerb teilnehmen. Es soll Spaß machen, die Teilnehmer gesundheitsfördernd in Bewegung bringen, den Blick aufs Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel schärfen und durch Vermeidung von Abgasen bei Auto- oder Mopedfahrten positiv aufs Klima wirken. „Es gibt viele Gründe, sich zu beteiligen. Ich kann aus der Erfahrung des vergangenen Jahres sagen: Es hat einfach Spaß gemacht“, sagt Christina Rauch.

Durch Rückmeldungen, Kritik oder einfach Hinweise auf zum Teil einfach umzusetzende Verbesserungen für die Fahrradnutzung am öffentlichen Verkehr, erhalte die Stadt Input für die politische Diskussion. Aus der Auswertung zu lesen sein wird etwa, welche Straßen und Wege die Teilnehmer am häufigsten genutzt haben. Wenn man etwa an Berufspendler auf zwei Rädern denkt, lassen sich für die Wegeplanung wichtige Erkenntnisse gewinnen.

Wer teilnimmt, kann kleine Sachpreise gewinnen, die sich gut beim Fahrradfahren nutzen lassen. Ein Suchspiel haben die Koordinatoren auch eingebaut. Übrigens sollte es Zweibrückens sportlicher Anreiz sein, pro Kopf mehr Kilometer als die Südpfälzer aus Landau zu radeln. „Landau ist in diesem Jahr unser Orientierungspunkt“, sagt Lohrum. Die Sache werde sportlich genommen, aber immer mit Spaß.