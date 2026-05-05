Am 18. Mai beginnt die sechste Auflage des Stadtradelns. Knacken die Zweibrücker Radler den Kilometer-Rekord aus dem Jahr 2021?

Schon über 230 Teilnehmer haben sich für die sechste Auflage des Zweibrücker Stadtradelns angemeldet. Im vergangenen Jahr, 2025, nahmen 822 Fahrradfahrer teil, die insgesamt 158.479 Kilometer erstrampelten.

Beim Stadtradeln geht es zum einen um den Klimaschutz, da Wege zur Arbeit statt mit dem Auto mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, sagt Zweibrückens Beigeordnete Christina Rauch. Weitere Aspekte sind die Gesundheit, eine umweltfreundliche Mobilität und auch der persönliche Wettbewerb. Wie in den vergangenen Jahren gibt es Teams, denen man sich anschließen kann – etwa beim eigenen Arbeitgeber. Zudem wird erneut ein Schulwettbewerb angeboten.

Preise für die Radfahrer

Die Stadt hofft, dass 2026 der Teilnehmer- und Kilometerrekord aus dem Jahr 2021 gebrochen wird. Damals nahmen 928 Radfahrer teil und legten insgesamt 224.446 Kilometer zurück – das entspricht 5,6 Erdumrundungen oder 60 Prozent der Strecke von der Erde zum Mond. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost, darunter Gutscheine, Radtaschen und Smartphone-Halterungen für den Fahrradlenker.

Für Lars Danzenbächer, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Zweibrücken, geht es beim Stadtradeln um noch mehr: In der dazugehörigen App können die Radfahrer nicht nur ihre gefahrenen Kilometer tracken, sondern auch Problemstellen für Radfahrer im Stadtgebiet melden. Diese werden im Anschluss ausgewertet und diskutiert.

Fahrradtag am 31. Mai

Am 31. Mai findet zudem der Fahrradtag statt. Veranstaltet wird er in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Ab 10 Uhr werden zwei Radrouten angeboten: Die 16 Kilometer lange Hobbyrunde führt durch Zweibrücken und Contwig, die rund 50 Kilometer lange Sportlerrunde verläuft durch Zweibrücken, Contwig und Teile der Verbandsgemeinde. Entlang der Hobbyrunde wird es außerdem ein Buchstabensuchspiel geben.

In Zweibrücken gibt es an diesem Tag auf dem Herzogplatz Fahrradcodierungen, eine E-Bike-Teststation und einen Skateparcours. In Contwig findet parallel am Freizeitgelände das Genussfest der Verbandsgemeinde statt. Außerdem lädt die Stadt für den 6. und 29. Juni sowie für den 7. August zu Fahrrad-Gästeführungen durch Zweibrücken ein. Die Strecke umfasst rund zwölf Kilometer, die Tour dauert etwa zwei Stunden.

Info

Wer beim Stadtradeln vom 18. Mai bis 7. Juni mitmachen möchte, kann sich in der dazugehörigen App registrieren. Die Anmeldung ist auch nach dem Start der Aktion noch möglich.