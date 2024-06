Wer jetzt noch beim Zweibrücker Stadtradeln 2024 einsteigen möchte, muss sich sputen. Denn nur noch bis zum 30. Juni kann man sich unter stadtradeln.de anmelden. Bis zu diesem Tag müssen alle Teilnehmer, die in Zweibrücken wohnen, arbeiten oder studieren, ihre erradelten Kilometer einreichen. Die Teilnahme kostet nichts. Die gefahrenen Kilometer kann man per App, am PC oder auf Papier-Meldebögen angeben. Unter allen Teilnehmern, die es auf mindestens 50 Kilometer gebracht haben, werden Preise verlost: Gutscheine von Radsport Sieber, Radtaschen und ein Radlerpaket mit einem Zweibrücken-Glas und Fahrradkarten.