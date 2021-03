Sie dürften sofort öffnen, machen es aber erst am Dienstag, 16. März: das Stadtmuseum und die Stadtbücherei. Schuld ist die Wahl.

Sie dürften sofort öffnen, machen es aber erst am Dienstag, 16. März: das Stadtmuseum und die Stadtbücherei. Schuld ist die Wahl. „Wir würden gerne sofort öffnen und hätten das heute auch tun können, aber im Kulturbüro ist das Wahlbüro untergebracht“, erläutert Museumsleiterin Charlotte Glück. Das bleibt natürlich bis Sonntag. „Das gibt es Probleme mit dem Durchlauf der Menschen durch Stadtmuseum und Stadtbücherei, wenn es sich staut. Da gibt es tagsüber Schlangen vor der Tür“, so Glück. Zwar habe das Museum nicht so großen Zulauf, aber die Bücherei. Deshalb haben sich beide Einrichtungen abgesprochen, erst am Dienstag, 16. März, wieder zu öffnen. Am Montag ist ohnehin Ruhetag. „Bis Dienstag ist Abholservice“, sagt Stadtbüchereileiterin Anne Detzler, „damit man sich nicht in Quere kommt mit dem Wahlbüro. Zumal dort verstärkter Betrieb in dieser letzte Woche vor der Wahl zu erwarten ist.“ Auch sie sieht die Wartenden vor der Tür. „Bisher kommen wir mit dem Abholdienst klar“. An den Tagen, an den er angeboten wird , kommen 15 bis 20 Abholer, die im Schnitt fünf bis sechs Bücher abholen. Ab 16. März ist wieder an vier Tagen geöffnet: Hauptstelle und Jugendbücherei (für je zehn Besucher). Das Stadtmuseum zeigt ab 16. März (nach Voranmeldung) die Ausstellungen „Nanu?* – Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute“ und „Zweibrücken, 14. März 1945: Heute gilt es uns!“ (beide bis 2. Mai).