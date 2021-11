Vorbei sind die Zeiten, in denen man drei Ausstellungen im Zweibrücker Stadtmuseum bewundern konnte. Leiterin Charlotte Glück plant 2022 mit fünf Ausstellungen. Es wird geschichtlich – und kurios.

Eine Ausstellung im Zweibrücker Stadtmuseum kann man bereits bestaunen. „Aus dem Schatten ins Licht – Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ läuft seit dem 2. Oktober. Kulturdezernentin Christina Rauch lobte sie im Kulturausschuss als „wichtige und beeindruckende Ausstellung“. Sie findet in Kooperation mit dem Stadtmuseum Ludwigshafen als Sonderausstellung statt. Museumsleiterin Charlotte Glück habe die Ausstellung in der Corona-Zeit „selbstständig erstellt“, erklärte Rauch. Sie läuft noch bis zum 16. Januar 2022.

Eine Woche nach deren Ende, am 23. Januar, beginnt die Mitgliederausstellung des Zweibrücker Kunstvereins, die bis 27. März dauert. „Die war ursprünglich früher geplant“, ergänzte Kulturamtsleiter Thilo Huble. Normalerweise seien die Mitgliederausstellungen nicht zwingend im Stadtmuseum. „Es ist also seit langer Zeit mal wieder eine, die in den Sonderausstellungsräumen geführt wird.“ Das sei der Wunsch des Kunstvereins gewesen.

Die dritte ist eine Wanderausstellung. „Les Indésirables – Die Unerwünschten“ deutet mit dem ernsten Titel auf die Deportation der pfälzischen und badischen Juden nach Südfrankreich hin. Das geschah am 22. Oktober 1940. Anlass ist der 80. Jahrestag. Die Ausstellung wird vom Bezirksverband Pfalz finanziell unterstützt. Sie sollte ursprünglich im Frühjahr 2021 stattfinden und läuft nun vom 9. April bis zum 29. Mai.

Die Peer-Guide-Ausbildung ist in Planung und wird bei den Unerwünschten „wieder in Angriff genommen“, so Huble. Die Idee dahinter ist: Jugendliche führen Jugendliche“ - wie es schon bei Anne-Frank-Ausstellung erfolgreich gemacht wurde. Deswegen wird das in Kooperation mit den Schulen über die Bühne gehen und über das Projekt „Demokratie leben“ kofinanziert. Einige Schulen haben sich schon gemeldet, dass sie mitmachen wollen.

Bereits für 2020 geplant war eine Ausstellung mit Werken von Reinhold Scheer (auf Anregung des Kunstvereinsvorsitzenden Jürgen Ecker) geplant. Der 1943 in Jugoslawien geborene vielseitige Künstler zeigt Karikaturen und Plakate vom 11. Juni bis 28. August. Im Alter von 14 bis 21 Jahren lebte er in Zweibrücken und hatte mit 14 Jahren bereits eine Ausstellung hier mit Landschaften und Aquarellen. Nach dem Studium an der Saarbrücker Werkkunstschule und der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg war er Texter, Creative Director und Geschäftsführer bei renommierten Agenturen.

Und dann gibt es die beiden großen Jubiläen: 300 Jahre Herzog Christian IV. (Geburtstag) und 200 Jahre Johann Christian von Mannlich (Todestag). Die Ausstellung zu beiden heißt „Grenzgänger im Zeitalter der Aufklärung: Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken und Johann Christian von Mannlich“ ist noch in Planung. Sie soll vom 25. September 2022 bis 5. März 2023 stattfinden. Der Bezirksverband zahlt einen Zuschuss von 4000 Euro, so Huble. Wie genau die Ausstellung aussieht, wie groß sie sein wird, und was man alles sehen kann, hängt nun davon ab, wie das Land sie finanziell unterstützt. Der Antrag ist gestellt – das Zuschussverfahren müsse aber noch mal in einer grundsätzlichen Verfahrensweise besprochen werden. Von diesem Zuschuss hängt die „inhaltliche Qualität auch ein stückweit ab“, sagte Huble.

Ingrid Kaiser (FDP) fragte nach, ob die geschichtswissenschaftliche Tagung noch stattfinde – die musste auch verschoben werden und sollte die Ausstellung begleiten. Huble gab grünes Licht. Christina Rauch sagte: „Alles natürlich unter den Einschränkungen, die es vielleicht geben wird.“

Der Kulturausschuss nahm das Ausstellungsprogramm einstimmig an, aber: „Die Planungen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Situation entstanden“, sagte Rauch. Das heißt: Es können wieder Ausstellungen wieder verschoben werden, je nachdem, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickelt.