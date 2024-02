Die Titelkämpfe in der Westpfalzhalle um die Krone des Stadtmeisters werden diesmal an einem sehr langen Tag ausgetragen.

Erstmals werden die Stadtmeisterschaften im Hallenfußball des Nachwuchses an nur einem Tag statt an zwei Tagen ausgespielt. Los geht’s am Samstag um 9.30 Uhr in der Westpfalzhalle, die Ältesten beschließen den langen Tag dann ab 19 Uhr.

„Die Resonanz der Vereine war nicht so riesig. Und ab der D-Jugend aufwärts kommt da auch kaum noch jemand als Zuschauer mit“, erklärt Yvonne Buchheit, Jugendleiterin des ausrichtenden TSC Zweibrücken. Der Ausrichter selbst müsse dann auch nur für einen Tag Helfer suchen. „Wir haben ungefähr 20 bis 30 Leute im Einsatz, wechseln uns alle 1,5 Stunden in Schichten ab“, sagt Buchheit weiter. Die SG Contwig/Zweibrücken, der SV Ixheim, der SV Ixheim/SV Niederauerbach, die TSG Mittelbach-Hengstbach, die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken, der TSC Zweibrücken und die JSG Wiesbach/Contwig stellen Teams in den diversen Altersklassen.

Spielplan

F-Jugend: fünf Mannschaften ab 9.30 Uhr, Modus „Jeder gegen jeden“ – E-Jugend: fünf Mannschaften ab 11.30 Uhr, Modus „Jeder gegen jeden“ – G-Jugend: fünf Mannschaften ab 14 Uhr, Modus „Jeder gegen jeden“ – D-Jugend: zwei Dreier-Gruppen ab 16 Uhr, Halbfinals, Finale – C-Jugend: drei Mannschaften ab 18 Uhr, Modus „Jeder gegen jeden“ – B- und A-Jugend: B-Jugend drei Mannschaften ab 19 Uhr, Modus „Jeder gegen jeden“; A-Jugend zwei Mannschaften, Hin- und Rückspiel.