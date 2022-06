Schon die Standkonzerte auf dem Schlossplatz waren ein großer Erfolg für die Zweibrücker Stadtkapelle. Dort geht es am Samstag ganztägig rund. Mit allen Ensembles und Gästen.

Konzerte an der frischen Luft. Im Herzen Zweibrückens, im Schatten des Schlosses und mit angrenzender Gastronomie. Das war in den Sommermonaten der Pandemie eine der wenigen Möglichkeiten für die Stadtkapelle, um Konzerte zu geben. Drei Standkonzerte konnten so stattfinden. Zur Freude der Musiker und der zahlreichen Zuhörer.

In allem Schlechten liegt somit eine Chance. Mit der ausgeprägten Fähigkeit, solche Chancen zu erkennen, ist die Kapelle unter anderem mit diesen Konzerten nahezu schadlos aus der Pandemie zurückgekommen. Mitglieder hat sie in diesen beiden harten Jahren auch kaum verloren. Im Gegenteil, es werden langsam wieder mehr. Erst vor kurzem wurde eine zweite Bläserklasse für Erwachsene gebildet. Und um zu zeigen, wie gesund das Zweibrücker Bläserensemble ist, lädt die Stadtkapelle nun am Samstag, ab 11 Uhr, zum ganztägigen Sommerfest auf dem Zweibrücker Schlossplatz ein.

Alle Gruppen der Stadtkapelle

Damit ist das ganztägige Fest eine Idee, die es ohne diese Standkonzerte zuvor möglicherweise nie gegeben hätte. Der Clou hierbei allerdings: Beim Sommerfest werden sämtliche Musikgruppen um die Stadtkapelle dabei sein. Also auch die jeweiligen Bläserklassen, sowie die Bigband.

Los geht es um 11 Uhr mit der Hauptkapelle. Deren Konzert wird um 11.45 von The Two Bridges Drumline für eine kurze Pause unterbrochen. Geleitet wird das Ensemble aus Schlaginstrumenten von Stephan Brandt. Volker Lehner setzt große Hoffnungen in diese Zusammenarbeit. „Wir suchen schon seit Jahren Nachwuchs am Schlagzeug“, erzählt der Vorsitzende der Stadtkapelle.

Reines Schlagzeugensemble

Stephan Brandt ist Lehrer an der städtischen Musikschule und leitet dort eine Trommelgruppe. „Ein großes sinfonisches Blasorchester mit annähernd 50 Musikern, wie das Unsrige, kann hinten locker sechs bis sieben Schlagzeuger beschäftigen. Die haben wir nicht und wir hoffen, dass auf diesem Weg noch welche zu uns dazu stoßen“, erzählt Björn Weinmann, Dirigent der Stadtkapelle.

Nach dem Schlagzeugensemble, um 12.10 Uhr, geht die Hauptkapelle in die zweite Runde, der ab 14 Uhr die jeweiligen Bläserklassen folgen. Um 16 Uhr beginnt schließlich das musikalische Finale der Stadtkapellen-Combos. Dann tritt die Bigband auf und begibt sich auf die Spuren von Jazz, Latin und Funk.

Gastorchester aus Gersheim

Um 18 Uhr tritt das zweite Gastensemble des Festtages auf; der Musikverein Harmonie Gersheim. Hier, wie dort, hat Björn Weinmann seine Aktien. Denn der Gersheimer leitet auch die Formation aus seiner Heimatgemeinde. Damit wird Weinmann nahezu ganztägig am Pult des Orchesterleiters zu tun haben.

Wie kommt es denn nun überhaupt, dass die Stadtkapelle sich erstmals an ein ganztägiges Fest macht, das mit der Formation „Live Music and Session“ von Udo Schröer, ab 20 Uhr endet? „Wir sind überzeugt, dass nach dieser Pandemie das Publikum hungrig auf Ereignisse, wie dieses, ist. Das ist ein gefühltes Stück Normalität. Wenn wir einen Frühschoppen machen, dann ist der nach zwei Stunden rum. Wenn jemand zum Beispiel um 11 Uhr keine Zeit hat, dann kann er zum Sommerfest später kommen und andere Facetten der Stadtkapelle erleben. Das ist unser Hauptansinnen. Zeigen, wie breit wir aufgestellt sind“, schließt Weinmann seine Schilderungen zum Sommerfest.

Info

Sommerfest der Stadtkapelle Zweibrücken, Schlossplatz Samstag, 25. Juni