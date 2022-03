Mit klaren und harten Worten begründet Volker Lehner von der Stadtkapelle, warum die Kapelle sich kurzfristig entschlossen hat, am Sonntag in der Zweibrücker Alexanderskirche ein Friedenskonzert zu geben.

Die Idee zu dem Friedenskonzert der Stadtkapelle am Sonntag in der Alexanderskirche hatte Dirigent Björn Weinmann. Von den Musikern gab es auf seinen Vorschlag hin eine Resonanz, mit der Weinmann so nicht gerechnet hatte.

Als Björn Weinmann am vergangenen Sonntagabend die Bilder aus der von Vladimir Putin überfallenen Ukraine sieht, wächst der Entschluss des Dirigenten der Stadtkapelle zu einem Friedenskonzert. „Ich habe gedacht, ich muss irgendwas machen. Auch wenn das natürlich jetzt direkt nichts Großartiges bewirken kann. Ich möchte einfach mit der Musik ein Zeichen setzen.“

Rundmail an die Orchestermusiker

Auf Bitten von Weinmann versendet Volker Lehner vor der wöchentlichen Probe eine Mail an alle Musiker, um sie von der Absicht, am Sonntag um 17 Uhr in der Zweibrücker Alexanderskirche ein Konzert zu geben, zu informieren. Mit der darauffolgenden Resonanz hätten beide nicht gerechnet.

„Das hatte ich so nicht erwartet. Wir waren natürlich in der letzten Zeit auch Corona-bedingt immer weniger Leute. Das bedeutet, wir hatten in der letzten Zeit einen Probenschnitt von etwa 30 Personen. Und gestern – nach der Ankündigung, dass doch bitte jeder zur Probe kommen soll, der irgendwie Zeit hat für das Konzert – waren wir 45. Obwohl die Leute jetzt kurzfristig ihren Sonntag umstellen müssen und die Freizeit weg ist“, berichtet Björn Weinmann der RHEINPFALZ.

Getragene Melodien im Programm

Gespielt werden getragene Melodien. Der Hausherr der Alexanderskirche, Dekan Peter Butz, wird einleitende Worte sprechen – ebenso Kulturdezernentin Christina Rauch. Der Eintritt zu dem etwa einstündigen Konzert ist frei.

Wie steht Volker Lehner zum Friedenskonzert? „Alle unsere Leute sind dafür. Obwohl wir ein wenig Bauchweh haben. Weil ja kein Mensch mehr diesen Herrn Putin einschätzen kann, müssen wir trotzdem etwas unternehmen. Wir dürfen nicht untätig bleiben. Man hat in der Vergangenheit schon gesehen, was passiert, wenn man Diktatoren gewähren lässt. Die setzen Gewalt ein und kennen nicht, was wir so machen. Mit Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Von daher spielen wir das Konzert in Solidarität mit der Ukraine und in der Hoffnung, dass wir auch was bewirken.“

Aufzeichnung für Instagram

Es mag tatsächlich nicht viel sein, was die Zweibrücker Stadtkapelle mit ihrem Konzert erreichen kann. Doch seine Botschaft kommt schon an, bevor es überhaupt stattgefunden hat.

Katrin Carbon spielt Altsaxofon in der Stadtkapelle und hat eine Bekannte, die aus der Ukraine stammt, deren Familienmitglieder im Kriegsgebiet leben. Sie hat von dem Friedenskonzert erfahren. Elena Braun bemüht sich, das Konzert nicht nur für ihre Ukrainer aufzuzeichnen. Sie will ein Video aus dem Material zusammenschneiden, das ein bis zwei Minuten lang sein wird und es über Instagram Menschen zugänglich machen. „Es ist wichtig, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen“, ist Braun überzeugt.

Info

Friedenskonzert der Stadtkapelle Zweibrücken, Sonntag, 6. März, 17 Uhr, Zweibrücken, Alexanderskirche. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Sie gehen an eine Organisation in Moldawien, die es Flüchtlingen aus der Ukraine zukommen lässt.

e.