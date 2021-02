Zur Eröffnung der Ausstellungen von Natascha Sadr Haghighian, Florian Huth und Joni Majer veranstalten die Saarbrücker Stadtgalerie und die Hochschule der Bildenden Künste Saar am Freitag um 19 Uhr ein digitales Event. Im Zentrum stehen Gesprächsrunden von Personen aus Kunst, Kultur, Design, Landwirtschaft, Care-Work und Gastronomie in einem virtuellen Raum. In moderierten Gesprächen werden Fragen diskutiert. Mert Akbal, Medienkünstler, hat eigens für diesen Abend einen virtuellen Raum gestaltet. Besucher sind eingeladen, einen Avatar (3D-Figur) zu gestalten und sich über einen Link auf der Webseite der Stadtgalerie in den Raum einzuwählen. Der Abend beginnt mit der Begrüßung von Saarbrückens OB Uwe Conradt und einer Einführung von Stadtgalerie-Leiterin Katharina Ritter per Video. Das Konzept für diese Ausstellungseröffnung befindet sich in der Testphase. Ziel ist es, neue Formen des Zusammenkommens zu erproben.