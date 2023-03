Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits zum dritten Mal lockt die Aktion „Stadtgalerie.3“ kunstinteressierte Menschen an: Bis zum 4. Juli präsentieren Künstler unter dem Motto „Kunst trifft Handel“ ihre Werke in den Schaufenstern ausgewählter Paten. Am Sonntag fiel der Startschuss.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am Sonntag um 17 Uhr herrschte auf den Straßen und Plätzen in der Zweibrücker Fußgängerzone ein buntes Treiben; viele