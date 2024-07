Die einen sitzen, die anderen schwitzen: Während am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt der Alltag vor sich ging und viele Menschen bei einem Eis oder einem Kaffee in der Sonne saßen, schwitzten die Bühnenbauer beim Aufbau der Stadtfestbühnen. Eric Hemmerling und Bernhard Wesely etwa arbeiteten Hand in Hand an der Bühne auf dem Hallplatz. Insgesamt acht Bühnen bieten während der drei Stadtfesttage ab Freitag für fast jeden Musikgeschmack etwas, sie alle wurden am Donnerstag aufgebaut und ausgestattet.