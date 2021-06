Das Neunkircher Stadtfest, in jüngster Zeit „Bliestage Neunkirchen“ genannt, wird wie alle anderen großen Volksfeste des Sommers 2021 in der saarländischen Hüttenstadt abgesagt. Wie Stadtverwaltung und Kulturgesellschaft mitteilen, hat man sich aufgrund der Corona-Pandemie jetzt im zweiten Jahr in Folge zur Absage des regional beliebten Volksfests entschieden. Wie es 2022 mit den Bliestagen weitergehen soll, werde „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben.