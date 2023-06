Beim Zweibrücker Stadtfest Ende Juli wird es zwei neue Programmpunkte geben. Stargäste am Sonntagabend sind Captain Jack und Mr. President, die zur 90er-Party spielen.

Neu in diesem Jahr ist laut dem Kultur- und Verkehrsamt die „Nachwuchsbühne“, bei der junge Hobbybands am Samstagnachmittag auf der Bühne am Alexanderplatz auftreten. Außerdem neu ist ein buntes Kinderprogramm am Sonntagnachmittag mit Vorführungen von Kindergruppen, einem Mitmachprogramm für die Kinder, einem Ballonkünstler und Kinderschminken, ebenfalls auf dem Alexanderplatz.

Eine 90er-Party mit den Eurodance-Bands Captain Jack und Mr. President wird der Höhepunkt beim Zweibrücker Stadtfestsonntag. Das hatte der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble bereits im März auf Anfrage der RHEINPFALZ angekündigt. Gefeiert wird das Stadtfest vom 28. bis 30. Juli, Freitag bis Samstag mit 200 Getränke- und Imbissständen und 50 Künstlern und Bands auf acht Bühnen. Eröffnet wird das 42. Stadtfest am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr wie immer mit dem Quizspiel „Was ist im Koffer!?“ auf der Hauptbühne am Alexanderplatz. Im Anschluss ist dort SWR1 mir der Hit Radio Show zu Gast.