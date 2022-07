„Zufriedenstellend“ seien die ersten beiden Tage des Stadtfestes angesichts der hohen Besucherzahlen aus polizeilicher Sicht verlaufen, so die Zweibrücker Polizei.

Die Zahl strafrechtlich relevanter Delikte sei „überschaubar“, hieß es. Insgesamt sei es in den ersten beiden Nächsten zu acht Körperverletzungen und fünf Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gekommen. Weiterhin seien sechs Personen bis zum Veranstaltungsende in polizeiliches Gewahrsam genommen worden, so die Polizei. |rhp