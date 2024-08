Beim Zweibrücker Stadtfest hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Sonntag, 28. Juli, zwischen 21 und 22 Uhr auf dem Alexanderplatz eine Handtasche gestohlen. Diese hatte die 46-jährige Besitzerin, die an einem der Tische nahe des Eingangs zum Busbahnhof saß, auf der Sitzbank abgestellt. Der Diebstahl sei erst jetzt angezeigt worden, so die Polizei. Sie beziffert den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 06332 976-0.