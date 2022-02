Von 29. bis 31. Juli soll in der Innenstadt das 41. Zweibrücker Stadtfest stattfinden. So plant zumindest die Stadtverwaltung. Im April oder Mai soll die Entscheidung fallen, ob die größte Zweibrücker Veranstaltung in diesem Jahr möglich ist oder doch erneut von der Corona-Pandemie verhindert wird. Solange laufen die Vorbereitungen weiter. Die Stadt erinnert daran, dass die Bewerbungsfrist für Interessenten, die sich mit einem eigenen Verkaufsstand am Stadtfest beteiligen möchten, am Montag, 28. Februar, endet. Bewerbungen können noch bis zu diesem Termin schriftlich beim Kultur- und Verkehrsamt (Maxstraße 1) eingereicht werden. Fragen beantwortet Katrin Stegner unter Telefon 06332 871470 oder per E-Mail an feste@zweibruecken.de. Das Anmeldeformular ist im Internet unter zweibruecken.de/stadtfest zu finden.