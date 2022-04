Am letzten Juli-Wochenende ist es soweit: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Absagen, wird wieder das Zweibrücker Stadtfest gefeiert. Die Plätze für Standbetreiber sind vergeben, nun wird noch am Programm gefeilt – verraten wird aber noch nichts.

Zwei Jahre lang musste das Zweibrücker Stadtfest auf seine 41. Auflage warten. In diesem Jahr soll es nun endlich wieder soweit sein und die Innenstadt von 29. bis 31. Juli mit Ständen, Bühnen und vor allem Besuchern gefüllt werden. Bis Ende Februar konnten sich interessierte Standbetreiber bei der Stadt bewerben. Kulturamtsleiter Thilo Huble zieht ein positives Fazit: „Wir hatten – wie schon vor der Pandemie – mehr Bewerber als Stände. Die Anzahl der Teilnehmer wird auf jeden Fall nicht geringer.“ Bei der Vergabe habe man genau geprüft, welche Betreiber den Zuschlag erhalten. Dabei sei etwa die Attraktivität des jeweiligen Standes beachtet worden, aber auch, ob es einen lokalen Bezug gibt.

Als das Stadtfest 2019 zuletzt gefeiert werden konnte, gab es in der Innenstadt auf neun Bühnen Programm für die zahlreichen Besucher. So soll es auch wieder werden, wie Huble berichtet: „Wir waren während der Pandemie immer mit unseren Bühnenpartnern im Dialog. In diesem Jahr sind fast alle wieder mit dabei. Nur für den Schlossplatz müssen wir noch nach alternativen Lösungen suchen.“

„Bekanntes Gesicht“ am Sonntag

Verschiedene Programmpunkte seien ebenfalls schon klar, an anderen arbeite man derzeit noch, doch Huble lässt sich nicht aus der Reserve locken. Dennoch: „Von der Konzeption bleibt das Programm gleich. Sonntags wird es ein bekanntes Gesicht zu sehen geben.“ Um wen es sich dabei handelt, behält der Kulturamtsleiter vorerst für sich. Erst Ende des Monats will die Stadt über das Programm informieren.

Mit Blick auf die Pandemie macht sich Huble derzeit wenige Sorgen. „Es wird immer weiter gelockert. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass sich das in den kommenden Monaten ändert“, sagt er. Man sei motiviert und werde die Dinge im Auge behalten.