Was wäre das Stadtfest ohne Musik? Und was wäre die fetzige, laute, peppige und zum Mitsingen (oder Mitgrölen) einladende Musik ohne gerechte Bühne? Genau: Nichts. Doch wie funktioniert so ein Bühnenaufbau? Wie läuft die Arbeit ab?

Die große Hauptbühne auf dem Alexanderplatz fällt in diesem Stadtfestjahr gar nicht so groß aus, erzählt Dirk Matheis von der Firma Festlicht. Festlicht ist für